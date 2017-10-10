IMF上修台灣經濟成長率預估 今年上看2％

2017-10-10 22:32

〔編譯楊芙宜／綜合報導〕國際貨幣基金（IMF）最新報告上修台灣今年經濟成長率預估0.3個百分點、至2%，明年成長率則和上次的預估持平，為1.9%。對此，國發會表示，IMF的預測是給台灣新的警惕，產業若能順利轉型調好結構，2022年應可見到成效和突破IMF的預期。

IMF公布2017年世界經濟展望（ WEO）報告，相較於4月的預測，IMF調高今年台灣經濟成長率預估值至2.0%，明年台灣經濟成長率則維持在1.9%；中長期來看，IMF估計迄2022年，台灣 GDP（國內生產毛額）年增率2.2%。

行政院主計總處的預估則較IMF略高。行政院主計總處在8月上修今年經濟成長率預測至2.11%，略高於5月的2.05%，並預測明年經濟成長率為2.27%。

亞洲四小龍中，IMF報告預估南韓今明兩年的經濟成長 率都是3.0%，迄2022年年均成長2.9%；新加坡今、明年成長率預估分別是2.5%、2.6%，迄2022年的年均成長2.6%；香港今、明年成長率分別為3.5%、2.7%，迄2022年年均成長為3.3%。

儘管台灣成長率在亞洲四小龍中墊底，台灣經濟研究院景氣預測中心主任孫明德接受中央社訪問時表示，台灣和過去1、2年相比，經濟成長表現好太多了；今年出口表現佳之外，股市表現不錯也對內需有幫助，今年經濟成長率後續或許還有上修空間。