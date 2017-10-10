接受日媒專訪 張忠謀：中國半導體產業還需時間

2017-10-10 15:15

〔即時新聞／綜合報導〕被外界譽為「晶圓代工之父」的台積電董事長張忠謀，日前宣布將在明年6月退休，他在接受日媒專訪時指出，台積電在「學習曲線」上已經走了很長的路，不僅成本是世界最低，技術也是領先全球，他認為，中國半導體産業還需要時間才能趕上。

據《日本經濟新聞》中文網報導，針對專訪提問「對於台積電成為第一個半導體代工獲得成功的企業，您有什麼看法？」張忠謀回答表示，台積電不設計任何東西，過去能夠成功的原因，是因為「我們似乎總是能夠找到合適的合作夥伴」。張忠謀也指出，台積電在繪圖晶片方面的合作夥伴有龍頭輝達（Nvidia）與ATI；在智慧型手機方面則有高通（Qualcomm）、蘋果（Apple）及華為等等。

對於有觀點認為，「中國半導體企業得到政府支持，今後將迎來黃金十年」，張忠謀表示，確實過去5年與未來5、10年，中國會全力投資半導體，不過若說「黃金」是代表有成果，他則認為未來幾年還看不到很大的成果，真要看到成果，那也要好多年以後，因為「真正的技術不一定是大量投資就能獲得」；這也與「學習曲線（積累很多經驗，用經驗帶來創新和降低成本的機會）」有關，因為美、日、台、韓半導體的「學習曲線」已經下降，所以中國要想趕上就沒有那麼簡單。

張忠謀也表示，台積電在「學習曲線」上已經走很長的路，不僅成本是全世界最低，技術也是領先全球，因此不管是技術或是成本上，都可以不用很大的投資就能快速獲得，因此他認為，「中國半導體産業還需要時間才能趕上」。