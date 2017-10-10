10/10重要財經新聞一覽

2017-10-10 09:39

自由時報財經：蔡政府拚社宅 4年釋出4萬戶

為求解決居住問題，總統蔡英文上任後就喊出「八年二十萬戶社會住宅」政策，一年半來，根據營建署統計，截至九月底已有二十處、近萬戶興建中，未來三年至少還有五十五處、近兩萬戶陸續發包興建，新建社宅數達三萬戶；加上既有的七千餘戶，及明年開始實施的「包租代管」，預計一年可提供一萬戶，蔡總統第一個四年、社宅可釋出近四萬戶。

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蔡政府拚社宅 4年釋出4萬戶

蘋果日報財經：ATM無卡跨行提款 台新中信上線

ATM無卡提款已成為趨勢，今年再升級加上「跨行」功能，台新銀率先推出，中國信託近日跟進，二家銀行客戶終於可以透過手機在對方ATM進行跨提操作；此外，包括遠銀、上海商銀、彰銀也將在近期陸續上線，估計今年底、明年初各家推出跨行無卡提款服務將呈百花齊放。

工商日報財經：新南向 政院端８珍宴

行政院拚新南向，推出五項旗艦產業及三項潛力領域等八道大菜，以營造亞太產業供應鏈夥伴關係。五項旗艦包括區域農業發展、醫衛合作與產業鏈發展、產業人才發展、新南向論壇與青年交流平台、產業創新合作；三大潛力領域如跨境電商、觀光及公共工程。

星島日報財經：內房股急回拖累 恒指短期料續整固

內地樓市急速冷凍，拖累港股於黃金周後回吐，恒指四連升後止步，股王騰訊（700）領跌，再加內房黃金周銷情慘淡，內房股價急回軟，奧園（3883）及雅居樂（3383）齊跌逾7%，恒指最多跌176點，全日跌131點，仍穩站28200以上，成交額逾977億元。而憑「三馬」概念而急升的半新股眾安（6060），則創新高後回軟，收市跌逾3%。有分析料，中共十九大會議前，投資者入市態度審慎，港股短期將續整固。