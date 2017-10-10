ECB測試 51家歐洲銀行可能難抵升息衝擊

2017-10-10 02:08

〔中央社〕歐洲中央銀行（European Central Bank）今天表示，51家歐元區主要銀行可能難以抵擋利率突然改變帶來的衝擊，需要備妥更多資金來預防這類風險。

路透社報導，歐洲央行實行多年超低利率和大規模收購債券的行動後，正準備開始縮減貨幣刺激規模，並為接下來的升息動作鋪路。

歐洲央行2月開始對111家歐元區銀行進行壓力測試，測試情況從貨幣政策突然緊縮，到如同雷曼兄弟公司（Lehman Brothers）倒閉後出現的放款凍結。

結果發現，過半數受測銀行對於利率衝擊有充分準備，但有51家銀行因為大量投資衍生性金融工具及採取過度樂觀的風險計算模式，而可能抵擋不住衝擊。

歐洲央行預警，他們可能需要與這51家銀行進行「非常嚴肅的討論」。一旦利率攀升，這些銀行或許會突然需要更多資金。

歐洲央行資深監理官員伊貝爾（Korbinian Ibel）表示：「我們需要做的…是和這些銀行確認他們是否意識到…風險，以及他們是否有足夠資本來應付情勢出錯。」

測試結果將納入歐洲央行對於每家監管銀行的資本要求指引。伊貝爾說，這51家銀行原則上可能會被要求將資本適足要求最高提升25個基點，其餘60家受測銀行的資本適足要求則可能會減少相同幅度。