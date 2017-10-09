遠銀遭駭18億 金管會：尚有1500萬未追回

2017-10-09 19:15

〔即時新聞／綜合報導〕遠東商銀上週系統遭駭客入侵，鉅額贓款約6000萬美元（約新台幣18億餘元）遭匯至海外帳戶。金管會表示，目前大部分款項已追回，尚有50萬美元（約新台幣1500萬）還未確定能否追回；另金管會也要求遠銀在7天內必須呈交整體事件報告。

金管會要求遠銀7天內呈交整體事件報告

綜合媒體報導，金融監督管理委員會銀行局副局長莊琇媛說明，全部款項中，轉往柬埔寨的5700萬美元（約新台幣17億1000萬）和轉往美國的100萬美元（約新台幣3000萬）已全數追回，在斯里蘭卡匯出的210萬美元（約新台幣6300萬）也已攔阻到嫌犯，但目前尚不確定能否討回流入個人帳戶的50萬美元（約新台幣1500萬）。

據外媒報導，已知目前斯里蘭卡警方，正就先前逮捕的2名取款車手著手調查，其匯入3個斯里蘭卡帳戶的130萬美元（約新台幣3900萬）也正在追討中。我方刑事局也將派員攜帶相關事證，協助斯國當地警方調查。

莊琇媛補充，外媒報導金額與遠東銀行掌握款項金額不同，遠東銀行目前正在確認中，如有必要會到斯里蘭卡當地瞭解詳細狀況。

依照規定，遠東銀行上週已進行重大偶發事件通報，接下來7天內需向金管會呈交整體事件報告。

莊琇媛表示，這次事件是駭客病毒入侵，是否有「內控疏失」部分，需待遠東銀行提出報告。

依銀行法規定，針對金融機構在內控部分有疏失情況，訂有新台幣200萬到1000萬元罰則。