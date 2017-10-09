中客銳減惹的禍？遊覽巴士前3季銷量重挫34％

汰換需求刺激大型商用車成長，和泰汽車代理的 日野再推寬幅式懸吊巴士，搶進遊覽巴士市場 （圖由和泰汽車提供）

2017-10-09 16:56

〔記者楊雅民／台北報導〕受到中客來台人數下滑逾3成影響，根據交通部數據所統計，1~9月巴士登錄台數達1639台，較去年同期下滑17%去年比83%，其中遊覽巴士1~9月登錄僅669台，更較去年同期重挫34%。

所幸各縣市政府積極推動公共運輸計畫，路線巴士部分略有成長，1~9月登錄台數876台，較去年同期微增7%。

和泰汽車所代理的豐田Coaster中型巴士及日野FC中型巴士、RK巴士、HS低地板巴士、RM遊覽巴士，1~9月在路線巴士已登錄279台，市占率達35%。

因應團體旅遊少人數、精緻化風潮，豐田Coaster及日野FC中型巴士廣泛滿足各種的市場使用需求，1~9月計登錄152台，市占率達52%。

配合政府提升遊覽巴士安全政策，和泰汽車與日野廠家加速導入符合最新安全法規之RM遊覽巴士，配備後軸寬幅式懸吊，搭載全新附動力輔助之ZF變速箱，及變速箱油壓煞車減速器，大幅強化巴士整體安全性及乘坐舒適性，搶進遊覽巴士市場。

貨車則受惠於電子商務物流需求增加及油價維持低檔，車輛汰換需求提前，大貨車1~9月市場登錄5318台，年增13%；3.49噸小貨車市場，在各廠家積極推動販促活動下，1~9月登錄9000台，年增4%。

和泰汽車總代理的日野貨車積極耕耘物流運輸市場主流的中小型及中型貨車市場，日野300系列5~8噸中小型貨車及500系列11~17噸中型貨車，1~9月合計登錄1334台，年增10%，市占率39%，穩居第一。

同時，300系列已導入自排（AT）車型，搭載與LEXUS同級之日本愛知精機自動變速箱系統，大幅提升操駕舒適性，進一步滿足物流業者使用需求。

日野3.49噸小型貨車，1~9月合計登錄2424台，則較去年同期微增3%，今年販賣台數將挑戰連續第4年販賣超過3000台目標。