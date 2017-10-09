推廣投資教育 金管會參與舉辦「2017世界投資人週活動」

為強化國人的投資教育與保護的意識，金管會參予舉辦「2017世界投資人週活動」。圖為證期局長王詠心（資料照／記者王孟倫攝）

2017-10-09 15:43

〔記者王孟倫／台北報導〕金管會今天表示，為強化投資者教育與保護的意識，提升投資者的財務金融知識，於10 月2日至8日參與舉辦「2017世界投資人週活動」，並指示證券期貨周邊單位配合辦理一系列投資者教育活動。

「2017年世界投資者週」活動為國際證券管理機構組織（IOSCO） 主導策劃，起源於2016年2月召開的雪梨會議，由個人投資者委員會商議，並於同年5月IOSCO理事會發布了三項有關個人投資者的新政策，其中包括規劃「2017年世界投資者週」。

金管會指出，本活動共聯合82個國家及5個國際組織響應，台灣亦積極參與，由證基會配合規劃及協同各單位辦理投資人教育宣導及相關活動，內容包括： 各證券期貨周邊單位舉辦投資者教育活動，包含：金融知識及投資講座、網路有獎徵答活動及投資人權益座談會等共15項各類型活動。

其次， 提供投資者教育及保護相關資訊及宣導文件於專區網頁，包含：證交所「證券期貨業洗錢防制宣導」、投信投顧公會「臺股基金推廣專區」及期貨商公會「合法期貨宣導」等。

另外，並出版投資人教育宣導文件，包含：集保結算所「宣導集中保管有價證券提存帳簿劃撥作業」、證券商公會「探索證券市場理財教育電子書」及投信投顧公會「共同基金銷售關鍵資訊―熟知KYC、KYP，與客戶共贏」手冊等。