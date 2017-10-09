當沖降稅延長？傳有望再續2年

傳出政院高層為讓投資人更加明確，當沖降稅措施實施期間會繼續延長，而且這次延長將不止1年，至少是2年以上。（資料照，記者王孟倫攝）

2017-10-09 15:09

〔即時新聞／綜合報導〕調降當沖交易稅在明年4月到期，各界關注是否要延長實施日期，傳出政院高層為讓投資人更加明確，當沖降稅措施實施期間會繼續延長，而且這次延長將不止1年，至少是2年以上。

今年4月，立法院通過證券交易稅條例修正案，將當沖交易的證交稅稅率從原本的千分之3減半為千分之1.5，實施時間預定1年，對於是否繼續延長調降當沖交易稅時間，金管會主委顧立雄曾表示，站在金管會立場，當然希望政策可以維持穩定，這部分財政部將在今年底檢討，將在立院下會期提出討論。

據《聯合新聞網》報導，知情官員透露，為讓投資人更加明確，這次調降當沖交易稅的延長時間將不止1年，至少是2年以上；官員透露，當沖降稅時間如果長一點，投資人比較願意用此工具，外資交易占比有可能提高，政院高層在內部會議中也採相同看法，未來延長時間可能增加。

財政部長許虞哲日前也提到，降稅有助台股交易量提升，台股8月日均量約1500多億，9月成長至1600多億，不論是當沖或非當沖交易量都有增加，「確實有發生一點效果，已可彌補稅損，」將觀察至年底，若交易量持續亮眼，「延長可能性就會高。」