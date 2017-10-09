讚張忠謀一輩子只賺一桶金 謝金河：反觀這些人...

2017-10-09 12:02

〔即時新聞／綜合報導〕台積電董事長張忠謀2日宣布，將於明年6月裸退，在半導體業投下震撼彈。財經傳媒董事長謝金河昨於臉書表示，張忠謀一輩子只賺一桶金，將一件事做到頂尖，頂多再擔任一家公益基金會的董事，反觀許多退休官員，在上市櫃公司身兼多職，不知究竟能盡到多少責任。

謝金河指出，這兩天他上網查詢張忠謀的資產，意外發現張除持有台積電外，創意電子、精材、世界先進等子公司，「他一股都沒有」；且台積電專注晶圓代工，很少轉投資，「即便有子公司，張董個人也不插股」、「不當董監事，也不持有股票」，讓謝覺得敬佩。

謝金河提到，根據上市公司訊息，張忠謀名下持有台積電0.48％、總股數1.25138億股，以該公司最新收盤價224.5元計算，就值280.93億；且自1994年台積電上市起，張從持有1960.1萬股，靠著員工分紅配股，累積至今日的身價，讓謝謝忍不住驚嘆，「這印證了一句話：辣椒會辣，一顆就可以！」

謝金河感嘆，從「公司治理角度」而言，許多退休官員，「在上市櫃公司兼職很多」，譬如「前經濟部長陳瑞隆當了12家公司董監事」、「張鴻仁當了13家生技新藥公司董事」；謝質疑，他們身兼多職，「我不知道他們能盡到多少責任？」反觀張忠謀「單純又坦蕩」，除台積電董事長頭銜，只在1間「公益性質」的財團法人徐有庠先生紀念基金會擔任董事。

謝金河大讚，回過頭看，張忠謀「一生只專注做一件事」，且是做到「出類拔萃」，「這可能才是我們要追求的典範」