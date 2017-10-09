10/9重要財經新聞一覽

2017-10-09 09:57

自由時報財經：中央統籌款超徵 地方年關領135億紅包

根據財政部國庫署估算，受惠營業稅較去年同期大幅成長，保守預估今年中央統籌分配稅款可望超徵143億元；按規定，其中135億元將於明年初按比例分給全國直轄市、縣市及鄉鎮市，做為年關大紅包，適度挹注地方財政。

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中央統籌款超徵 地方年關領135億紅包

蘋果日報財經：宏達電VR部門 傳加薪留才

宏達電（2498）日前宣布將手機代工部門以330億元賣給Google，同時也將研發人員包裹出售。消息人士透露，11月聘書會出來，轉職Google的研發人員底薪將會調整；而宏達電不排除11月也進行調薪留人，由於今年4月已調薪，如11月確定再調整，等於今年宏達電VR部門薪資調幅達8~10%，優於業界水準。

工商日報財經：解5缺 賴揆快馬加鞭

行政院長賴清德就任後馬不停蹄地解決企業「缺地、缺水、缺電、缺工、缺人才」等「五缺」，週三（11日）將召開第2次加速投資台灣專案會議，盤點歷年促參推動情形、產業缺水情形並啟動法規鬆綁，排除投資障礙。另外賴揆也將於週六（14日）加班解決缺水、缺地問題，以期加速清除五缺中的兩缺，給產業界送上大禮。

經濟日報財經：十一房市冷 30城量能急凍

「十一」黃金週歷來是中國樓市銷售的好時機，今年因中國多地樓市調控一再升級加碼為三年來之最，黃金周樓市成交慘澹，北京、上海、南京等30個主要城市的成交量明顯下跌，網簽平均跌幅達八成，為三年來最低，而北京更創下八年來的最低值。

星島日報財經：安倍：退市為時尚早

日本首相安倍晉三於週日大選前哨辯論中稱，現在不是退出寬鬆貨幣政策的時候。安倍晉三週日與其他主要競選黨派對手出席日本記者俱樂部舉行辯論，他在席間表示目前談論退出寬鬆貨幣政策為時尚早，稱自己與央行行長黑田東彥有共同的2%通脹目標，至於用何種手段達標和退市，將交託黑田決定。