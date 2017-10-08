10/8重要財經新聞一覽

2017-10-08 09:04

自由時報財經：「錢買不到技術」張忠謀：中國要追上並不容易

被外界譽為「晶圓代工之父」的張忠謀接受日經新聞和彭博訪問時表示，中國業者受惠於政府大量金援，試圖要建立本身的晶片技術，但很難追得上南韓、台灣和美國有經驗業者，由於「錢買不到技術」，中國業者可能還需要花好幾年時間，才有機會達到台積電的技術門檻；不過，中廠競相擴廠投資，恐導致產能過剩、供過於求，對業界帶來挑戰。

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「錢買不到技術」張忠謀：中國要追上並不容易

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工商日報財經：張忠謀：3奈米投資上看6千億

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中國時報財經：遠銀驚駭96小時 追回17億

遠東商銀SWIFT系統（環球銀行間金融電訊網路）驚傳遭駭客入侵，以虛擬交易方式盜轉6010多萬美元、折合新台幣18億元，匯至柬埔寨、斯里蘭卡、美國等地的銀行。刑事局表示，在各國合作銀行的協助下，與及時通報國際刑警組織進行攔阻，截至7日早上9時已凍結或追回9成9的款項（逾17億元），預估遠銀損失在50萬美元以內。

經濟日報財經：新竹縣市勞工 薪水最高

台北市是全國薪資最高地區？這恐怕是天大誤會。根據全國勞退平均提繳工資統計，全國各縣市薪資最高地區不是台北市，也不在新北市，而是新竹縣市。全國首善之區台北市，工商發達，物價高，薪水較高，很多外縣市人口移居台北討口飯吃。然而，勞動部統計顯示，全國薪水最高縣市，由新竹市的平均月薪54.7K拔得頭籌，新竹縣則以49.5K排名第二。

星島日報財經：樂視網易名 洗污名換新形象

樂視網上週改名為新樂視訊息技術，內地報導由融創中國（1918）主席孫宏斌掌舵樂視網後，管理層都以「新樂視」作為與創辦人賈躍亭的樂視作出區別。不過，即使樂視被孫宏斌「接手」後，均無實質性改變。