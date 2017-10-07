特斯拉銷售不如預期 他指這2家才是電動車黑馬！

特斯拉（Tesla）的Model 3車款在第三季僅交車220輛，消息震撼了金融市場。（美聯社資料照）

2017-10-07 14:07

〔即時新聞／綜合報導〕電動車被視為是未來產業，不過最近特斯拉（Tesla）的Model 3車款在第三季僅交車220輛，消息震撼了金融市場。不過，財信傳媒董事長謝金河表示，市場把焦點放在中國兩家發展電動車最積極的汽車公司，一家是前幾年併入Volvo的吉利汽車，另一家是讓郭台銘很頭疼的比亞迪。

「電動車新黑馬可能是吉利與比亞迪。」謝金河在臉書PO文表示，這兩家公司在香港，最近股價都變成了飆股，吉利汽車去年初股價只有2.76港元，如今漲到27.65港元，股價漲了10倍，市值拉升至2452億港元；另一家比亞迪則從18.7漲到81.9港元，尤其是九月以來，比亞迪有如裝上飛天馬達，突然從46.85漲到81.9港元。

謝金河估計，2020年中國的新能源車累積銷售將達500萬輛，最近中國政府已制定目標，到2025年電動及插電式混合動力車至少要占汽車總銷售量的五分之一。

他認為，受到中國新能源汽車補貼政策的激勵，今年前8月新能源汽車銷售量已達25萬輛，這比美國多一倍多。照這個狀況來看，假如特斯拉的車子不能量產，未來電動車市場的主力很可能在中國，這其中比亞迪及吉利汽車可能是兩大黑馬。

另外，謝金河也說，2015年鴻海董事長郭台銘以每股4.73港元投資中國和諧汽車1.28734億股，約占10.52%，最近和諧汽車也宣布偕FMC全力發展電動汽車，也許這是郭台銘切入電動汽車的第一步。