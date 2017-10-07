財神爺也蒙難！這家知名彩券行負債百萬、業績超慘...

2017-10-07 08:06

〔記者吳佳蓉／台北報導〕正逢彩券中秋、雙十節熱鬧加碼，以供奉「彩券之神」八路武財神趙公明知名的台北市通化街「金財神彩券行」卻快面臨倒閉危機。投注站老闆邢紀藩無奈表示，一整年旺季不旺，業績甚至比淡季更慘淡，已負債百萬以上，「店內財神爺就要蒙難，快被銀行查封、拍賣。」

經常躍上媒體版面的「金財神彩券行」，最大特色便是店裡供奉的八路武財神，10年前彩券行老闆邢紀藩，特別親赴花蓮一家曾開出5次樂透頭彩彩券行，將當時有「台北富邦彩券之神」稱號的武財神給迎上來。

邢紀藩表示，因有武財神加持，加上彩券行位於熱鬧商圈，過去銷售成績一直都不錯，2012年還曾有狂熱彩迷，因不滿買彩券沒中獎，跑來砸毀財神爺神像，甚至鬧上媒體版面。記得當年為回報武財神平時庇佑，特地重金花100萬元用純白金、純黃金修復，神像修復後，生意越來越好，業績甚至較之前成長十倍。

他無奈表示，但近兩年，不論是彩券行和自己同時在彩券行旁經營的按摩店，業績都持續滑落，掉了快8成；以按摩店為例，過去每天可收入十幾萬以上，但現在甚至出現單日收入2000元情形。

邢紀藩指出，每月房租30萬，還要養員工，根本撐不下去，目前累積已積欠銀行140萬元債務，自己都活不下去，恐將也保不住店裡的財神爺，「希望財神爺自己要努力，保佑店裡彩迷中頭獎，能回頭來幫幫財神爺。」

他坦言，以目前業績收入，現階段無力償還債務，如此下去，店裡唯一值錢的財神爺神像就快蒙難，遭銀行查封、管收、拍賣。