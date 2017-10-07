颶風衝擊 美9月非農就業創7年首見萎縮

2017-10-07 00:34

〔中央社〕今天公布的官方數據顯示，由於重大颶風侵襲導致美國南方各州勞工無法工作，美國9月非農就業人數萎縮，為7年來首見。不過失業率繼續下降。

法新社報導，美國勞工部表示，9月非農就業總人數淨減少3萬3000人，其中餐廳與酒吧雇員遽減。

不過，失業率再度下跌0.2個百分點至4.2%，創2001年2月以來最低水準。

儘管美國總統川普（Donald Trump）上個月底承認，颶風很可能影響美國經濟活動，但這份就業數據仍很可能令白宮意外失望。

9月就業數據是2010年9月以來首見負面報告，也較分析師預期嚴重很多。分析師預估，哈維（Harvey）與艾瑪（Irma）颶風會造成新增就業放緩至7萬5000人，但就業仍增加。

9月結果卻逆轉部分8月增加的就業。8月新增就業雖然小幅上修，但仍低於長期趨勢水準。

儘管如此，經濟學家指出，在8月底至9月初的2週期間侵襲德州與佛羅里達州經濟中心的颶風，造成的衝擊很可能是暫時性的。

新增就業萎縮，但失業率卻仍下降，因為受到氣候因素影響而沒工作的150萬勞工並未被算作失業，只是無法工作。

外界密切關注預告通貨膨脹前景的薪資指標平均時薪，意外增加0.5%至26.55美元。但這個數據可能也遭到颶風因素暫時扭曲，因為那些暫時無法工作的勞工通常時薪較低。