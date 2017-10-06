外資連3個月賣超 投信：台股資金仍未退潮

2017-10-06 18:34

〔記者王孟倫／台北報導〕台股大盤今天收在10532.81點，上漲14.54點。投信業者表示，儘管自7月以來，外資已連續3個月賣超，但目前仍未退潮、國際資金也未出現避險恐慌，預期台股萬點支撐力強，明年第一季台股有機會再創高峰。

台股本週週線收紅，擺脫連3黑，外資在集中市場為買超10.1億元。

近期台股持續在10500點、上下200點高檔震盪整理，對此，台新2000高科技基金經理人沈建宏表示，後市影響台股走勢的三大觀察指標。

首先是外資動向。沈建宏認為，外資仍是左右台股的最大關鍵，雖然自7月來已連續3個月賣超台股，但與去年相比，賣超幅度並不大，且近期期貨淨多單又回升至4.5萬口以上，台股ETF亦未出現大幅鬆動跡象，推估資金仍未退潮。

其次，川普稅改：新稅制主要鼓勵美國企業海外盈餘回流，是否導致短期資金回流美國，值得觀察。

第三、企業財報及法說：10月中旬後，美股及台股皆陸續進入財報公布及法說會旺季，企業的獲利表現及對未來展望，將影響台股上漲動能。

台新投信表示，目前外資在台股仍未退潮、國際資金未出現避險恐慌，加上企業今年獲利成長不俗、蘋果新手機iPhone X遞延買氣值得期待，預期台股萬點支撐力強，明年第一季台股有機會再創高峰，10月若遇指數拉回即是買點，建議優先布局2018年具業績成長契機之作夢題材股。