2017-10-06 15:16
旺季效益帶動，面板雙虎Q3營收、出貨俱增。（記者陳梅英攝）
〔記者陳梅英／台北報導〕面板雙虎9月營收雙雙下滑，友達（2409）9月合併營收290.7億元，月減3.6%，群創（3481）9月合併營收269億元，月減1.1%，但第三季在旺季效應下，友達與群創第三季合併營收分別為874億元與795億元，較上一季成長3.5%與6.7%。
受到面板價格走跌影響，9月友達與群創均出現營收減、出貨量增的情況，其中，友達大尺寸面板包括液晶電視、桌上型顯示器及筆記型電腦面板等約1023萬片，較8月份增加2.0%。中小尺寸面板出貨量超過1634萬片，較8月份成長7.7%。
群創9月大尺寸合併出貨量共計1069萬片，月增4.5%；中小尺寸合併出貨量2655萬片，也較8月份增加1.9%。
第三季雙虎出貨量表現則比預期好，友達第三季大尺寸面板出貨量約2909萬片，較2017年第二季成長8.3%；中小尺寸面板出貨量約4681萬片，與2017年第二季相比上升21.1%。
群創第三季大尺寸合併出貨量共計2969萬片，季增1.9%；中小尺寸合併出貨量共計7606萬片，較第二季增加28.5%。