獨家》昆凌廣告金主砸2.6億買進大安區豪宅 當周董鄰居

和平大苑外觀。（資料照，記者陳志曲攝）

2017-10-06 13:16

〔記者徐義平／台北報導〕指標豪宅買氣接力傳出好消息！繼前年周董（周杰倫）砸下6.6億元包下「和平大苑」頂樓37~38樓中樓後，相隔多時，該豪宅25樓傳出成交好消息，據悉，買家為上市醫美品牌「DR.WU」董座吳奕叡，而且該品牌曾邀請周董老婆昆凌代言，如今廣告金主成為豪宅鄰居，也讓外界好奇是否是周董「呷好道相報」。

根據地籍資料顯示，8月時，吳奕叡買進該豪宅25樓，坪數約155坪，另有3個車位，登記在老婆名下，而且並無貸款設定。進一步詢問建商，僅表示該戶總價2.68億元，每坪單價約170萬元，至於，買家背景則是客戶隱私，無法透露任何消息。

該豪宅規劃地上38層、地下7層，3樓以上規劃雙併住宅，一層兩戶，每戶140及155坪，至於35~36樓規劃一層一戶，37、38樓為樓中樓，可售戶數為67戶，據悉，已銷售戶數超過20戶，今年便陸續成交3戶。

房產業者表示，該豪宅除了是知名建商元利建設興建外，較受到矚目的是「周董」在2015年底砸下近6.6億元買進頂樓樓中樓戶，坪數約270坪，拆算每坪單價近240萬元，將該豪宅推進單價200萬的豪宅俱樂部。而且昆凌今年也曾把該豪宅頂樓360度景觀台照片PO在自己的IG。