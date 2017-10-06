美律9月營收創新高 外資給目標價320元

2017-10-06 11:54

〔記者陳柔蓁／台北報導〕聲學大廠美律（2439）昨（5）日公告9月營收25.3億元，月增5.8%、年增44.2%，創下單月歷史新高，主因為認列先前客戶新款頭戴式耳機的遞延出貨，接下來短期有iPhoneX與HomePod揚聲器模組出貨、中期有東莞新廠投產計畫，與蘋果在電聲元件領域的合作日益深化。

美律股價自9月底iPhone8發表後，股價在200元左右整理。在昨天營收發布前股價收報197元，今日盤中站回200元大關、收復所有均線且股價還在攻高，在技術面呈現多頭排列。

美律的娛樂線產品頭戴式耳機，是獲利最強的產品，囊括所有高階歐美品牌客戶，在先前的法說會上對娛樂線產品在年底表現釋出樂觀看法。美系外資在今日出具的研究報告中分析，語音個人助理已成趨勢，亞馬遜推出Echo、Echo Spot、Echo Plus，BMW明年新車型上導入Alexa語音指令，Bose推出內含Google Assistant QC35 II的無線耳機，Google推出Google Home Mini和Google Home Max與耳機Pixel Buds，並支援Google助理和即時翻譯，索尼和松下也將有新品入市，而美律在此頗智慧音箱設備產業成長趨勢中將受惠最多，因此被評等為「買進」，目標價320元。