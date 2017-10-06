國慶長假前 外資轉多 台股盤中小漲

昨台股重新站上10500點後，今日續漲，外資前一日在台股期貨的多單未平倉部位也增加，達到5.3萬口，對台股立場偏多。（資料照，記者王孟倫攝）

2017-10-06 11:14

〔記者羅倩宜／台北報導〕美國道瓊週四大漲113點，收盤再創新高，帶動台股今（6日）開盤上漲近40點；除美股外，美國最新公布的8月工廠訂單優於預期，非耐久財訂單金額創下近3年新高，反映製造業復甦，也屬利多。

昨台股重新站上10500點後，今日續漲，外資前一日在台股期貨的多單未平倉部位也增加，達到5.3萬口，對台股立場偏多。今日有中大型股撐盤，其中南茂（8150）盤中曾觸及漲停，且成交量較前一日放大逾5倍，股價仍維持強勢；亞光（3019）截至11點，成交量己達44億元，漲幅1.5%；機殼廠可成（2474）今成交量也名列前茅，午盤上漲2%。

指標股台積電（2330）過去5個交易日漲幅達4.6%，絲毫不受張忠謀退休影響，不過今在平盤震盪，有稍做休息之勢。大立光（3008）營收創高，股價卻不漲反跌，盤中下挫20點，報5570點。法人表示，國慶長假前，外資轉為買超，在期貨也偏多，在買盤明顯回籠下，若類股健康輪動，多頭氣氛仍可延續。