歐盟商機日 9國大咖買主來台採購

2017-10-06 10:41

〔記者羅倩宜／台北報導〕歐盟地區經濟穩定復甦，我國銷歐產品也持續成長，為協助廠商把握此波歐盟經濟成長動能，外貿協會舉辦「2017年歐盟商機日」，昨（5）日在世貿1館舉辦。年營收200億美元（台幣6千億元）的德國汽車座椅廠、以及德國紡織機、奧地利汽車電子廠等大咖買主，都來台尋找供應商。

透過外貿協會駐歐盟11個外館邀請，今年歐盟商機日共有來自德、法、義、西等9國22家買主來台，採購項目包括汽車零配件、機械、電子資通訊及五金手工具等。國內廠商則有逾340家報名，通過買主審核後選出179家，安排247場洽談會，總計爭取商機逾3255萬美元。

今年來台的歐洲大咖買主特別多，包括：年營業額200億美元德國汽座椅廠Faurecia Automotive Seating、年營業額13億美元德國紡織機械廠Schlafhorst ZNL der Saurer GmbH & Co. KG、年營業額11億美元的奧地利汽車電子廠ZKW Group GmbH、年營業額2億歐元的德國機械工程廠ETO Magnetic GmbH，以及年營業額1億美元波蘭電玩公司Cenega S.A.等5家重量級買主。

國內廠商鐿鈦公司表示，經洽談後，德國、羅馬尼亞及保加利亞買主均有需求，後續商機潛力大。東彬公司指出，此次有不少全新買主來台，且對產品非常專業，採購力道強。

德國買主ETO表示，此次外貿協會安排的台灣供應商，不論在產品品質及製造實力，皆為首選，將繼續與供應商聯繫。奧地利買主ZKW則受到台廠青睞，大排長龍想與之洽談；ZKW表示，很驚訝台灣廠商的品質及能力，在亞洲幾乎很難找到匹敵的對手。部分歐洲買主今日將前往北、中、南各地訪廠，與潛在供應商更深入互動。

依據海關統計，去年我出口歐盟金額為245.8億美元，較前年成長3.6％，為去年少數出口正成長的市場。今年1至8月，我國對歐盟出口持續增加，金額達175.7億美元，較去年同期成長8.5％。另有數據顯示，歐盟去年進口衰退1.48％，但自我國進口仍然成長1.64％；反映台灣產品在歐洲逐潮打開市場，市佔率穩步提升，從2014年的1.37％增至2016年的1.52％。包括積體電路 、螺絲螺帽、自行車、機踏車配件、儲存裝置、二極體及電視雷達等中間財產品，我國均名列歐盟進口前三名國家。