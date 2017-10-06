22外商投資1063億元 蔡英文：正是投資台灣的時候

經濟部今舉辦「2017全球招商論壇」，總統蔡英文出席致詞，向外商呼籲「現在就是最適合投資台灣的時候」。（記者方賓照攝）

2017-10-06 10:15

〔記者黃佩君／台北報導〕經濟部今舉辦「2017全球招商論壇」，與包括德商科思創（Covestro）、贏創（Evonik）、達德集團（WPD）；美商百進生技（BioLegend）等22家公司簽署投資意向書，未來3年投資金額達1063億台幣。總統蔡英文出席致詞，向外商呼籲「現在就是最適合投資台灣的時候」。她強調，數年前台灣經濟表現並不好，GDP成長緩慢、出口下滑，面臨世界各地的競爭，但目前狀況已經大幅改變，經濟已經恢復動能，政府也推動五加二、新南向、前瞻建設等，並減少投資障礙，希望在座外商能繼續將台灣納入投資首選。

經濟部今舉辦論壇匯總1年來招商成果，與包括22家公司簽署投資意向書，包括11家歐商、6加亞洲公司及5家北美公司，其中包括德商世界知名材料商科思創（Covestro）、贏創（Evonik）；德國風場開發商WPD、丹麥風場開發商CIP（哥本哈根基礎建設）、加拿大風場開發商北陸能源、德國風機商Enercon；意法半導體（STMicroelectronics）、超微電腦（super micro）；日本化材商KH NeoChem、日商TDK等。

蔡英文表示，她相信現在就是最適合投資台灣的時候。蔡英文表示，今年已看到很多經濟商業指標不斷向上提升；包括出口連續12個月成長、GDP成長超越預期，以及失業率也達到26個月以來新低點。

蔡英文說，過去幾十年投資外流，但目前證明已能把工作及機會帶回台灣。她也提到台積電、華邦電最近相繼宣布達到上千億重大投資案，已經展現他們對台灣經濟的信心，也是為台灣經濟潛力背書。她也承諾接下來數年，政府會竭盡所能持續提升動能。

她也對外商展現政府推展經濟發展的具體步驟，強調政府致力創造新的投資機會。蔡英文表示政府有相當決心推動五加二創新產業，希望帶來新的動能，透過把創新帶入產業生態系，創造新的台灣經濟模式；其中包括物聯網、智慧機械，生技、國防，循環經濟等。

此外，蔡英文也說，政府剛推出國家型的台杉投資，希望能夠促進技術創新速度，並帶動產業改革。

蔡英文也強調，投資基礎建設對促進投資也相當重要，政府已經提撥數千億預算用於強化軌道，綠能，數位，城鄉基礎建設發展。

而台灣政府也期盼打造更適合投資的環境，目前致力於減少投資障礙、法規鬆綁，讓公司登記更加簡便，希望能夠進一步培養並吸引國際人才。目前也在推動稅務改革，希望能在國際上更有競爭力，並吸引外國人才。

她也強調，台灣希望更加善用在亞洲的地位，作為與東協、南亞的接點，台灣推出新南向政策，除希望強化在南亞與東南亞的市場，並希望成為長期夥伴。目前新南向在投資、貿易、觀光、教育已有成果，目前也致力把人力資源、長期產業合作、中小企業等作為優先項目。

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