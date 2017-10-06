10/6重要財經新聞一覽

台積電決定在南科繼續投資興建三奈米廠。（資料照）

2017-10-06 09:20

自由時報財經︰高雄無緣3奈米廠 立委︰經部害的

台積電三奈米新廠確定落腳南科，民進黨立委管碧玲昨爆料，高雄爭取失利是因經濟部提出的空汙抵用量計畫都是些「有的沒有的」配套，向她承諾會把興達電廠從燃煤改燃氣來創造大量抵用量規劃，卻未讓台積電知道，她是「氣在心裡」。能源局長林全能坦言，確實沒提報給台積電；經長沈榮津說，這部分沒做好，會檢討改進。

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蘋果日報財經︰創櫃板成效差 金管會研擬「特殊板」

微型企業從「創櫃板」進階再往上櫃、興櫃掛牌者，從開板至今只有3家，導致創櫃板淪為替少數微型企業打知名度，引發金管會主委顧立雄關注。顧立雄昨說，國外有主板與特殊板的區隔，但台灣沒有特殊板，將在1個月內研議是否另外創建「特殊板」。

工商時報財經︰大立光創今年新高、可成首度破百億9月營收夯

蘋果一次推出三款新新iPhone，儘管最頂級的iPhoneⅩ尚未開賣，以致整體銷售並不亮眼，但供應鏈業績已經起跑！大立光9月營收為54.42億元、月增8.6％，續創今年新高，預期10月有機會比9月好，可望突破前年10月所創下的57.69億元歷史高點。至於可成9月營收首度突破百億元大關、月增率達34.3％，連兩月創新高，帶動第三季營收同創新高。

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經濟日報財經︰蘋果甜了 大立光營收飆高

股王大立光昨（5）日公布9月營收54.42億元，是今年來新高，月增8%。大立光樂觀預期，10月營收將比9月好。

星島日報財經︰建築佔新股三成 星馬業界料攻港

港股的上市要求令建築業佔盡優勢，今年新股之中，有接近三成為建築股，加上已入表申請上市的32家建築公司，但殼價仍在。業界料星、馬建築股將進一步殺入香港新股市場。