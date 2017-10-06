矽格9月營收 創歷史新高

2017-10-06 09:12

〔記者洪友芳／新竹報導〕封測廠矽格（6257）自結9月合併營收5.5億元，月增2.6％、年增1.1％，創單月營收歷史紀錄。

矽格累計第三季營收15.88億元，季增8.5％，年減0.12％。今年前9月營收累計為45.09億元，年增加6.5％。

矽格表示，客戶訂單持續暢旺，包括手機晶片、電源管理晶片及網通晶片出貨需求都增加，全球網際網路線上零售龍頭廠商所推出的智慧型語音喇叭也開始放量，帶動消費性晶片需求也提高，矽格9月營收因此一舉創歷史新高。