DRAM價量俱揚 威剛前三季營收超過去年全年

2017-10-06 08:45

〔記者洪友芳／新竹報導〕受惠DRAM量價俱揚，記憶體模組大廠威剛（3260）9月合併營收達29.26億元，創47個月以來單月營收新高，月增12.14％、年成長34.43％；威剛第三季合併營收達81.6億元，季成長4.16％，今年前三季合併營收達240億元，年成長達51.89％，已超越去年全年合併營收232.17億元。

威剛指出，伺服器、智慧型手機及PC等三大市場下半年需求陸續回溫，帶動DDR4處於全面性的嚴重缺貨，價格持續走揚，威剛9月合併營收中，DRAM比重躍增到61.52％，第三季DRAM營收比重也達56.29％。

威剛預估，受惠國際資料中心大廠對DRAM需求快速擴張，全球DRAM廠今年皆無新增產線的投入，上游DRAM廠多以移轉PC DRAM產能因應，導致PC DRAM供給面臨嚴重的產能排擠效應，缺貨問題將延燒到明年第二季都還無法紓解。

威剛董事長陳立白預期：「這波DRAM報價漲勢將延續到明年，將是有史以來DRAM產業多頭為期最長的一次。」威剛因長年與全球DRAM廠維持長期穩固的夥伴關係，得以在供給不足的狀態下仍獲得全力支援，讓公司有較多的料源因應下游客戶需求。

NAND Flash也是威剛主要產品線之一，威剛表示，在中國智慧型手機大廠積極備貨的推動下，價格仍呈多頭格局，包括記憶卡、隨身碟及固態硬碟等NAND Flash產品比重，貢獻該公司第三季營收約超越30％。目前NAND Flash庫存也有充分的準備，將可因應客戶訂單增溫所需。

威剛自結今年前8月稅前獲利已達18.86億元，以約當股本21.76億元計算，公司前8月每股稅前獲利已達8.66元，其中7月及8月合計稅前獲利約5.56億元，每股稅前獲利為2.56元。公司看好在DRAM缺貨效應的推升下，第三季營運獲利表現已明顯優於第二季，明年也可望持穩續強。