台股盤前》國慶連假前最後交易日 投資人謹慎因應

昨天台北股市挾著美股前日三大指數再度創高之勢，小紅開出後隨即緩步上漲。（資料照，記者王孟倫攝）

2017-10-06 08:33

〔即時新聞／綜合報導〕昨天週四台北股市挾著美股前日三大指數再度創高之勢，小紅開出後隨即緩步上漲，加權股價指數最終收在10518.27點，上漲48.92點，集中市場成交量略減為1050.63億元；週三中秋節後的第一個交易日外資轉為匯入並買超台北股市，三大法人合計買超金額為新台幣48.47億元。外資及中資買超36.9億元，投信賣超2.05億元，自營商買超13.62億元。

外資在台股期貨的多單未平倉部位增加4,770口，達到53,151口，再度返回5萬口水準。美國股市三大指數昨日再度攀上歷史新高點，美國經濟已連續八年擴張，強勁的經濟背景支撐著股市且不斷的灌溉投資人及市場的信心，並以此為動力駕馭著此輛多頭馬車不斷在牛市中向前衝；由於今日為雙十國慶連續假期前的最後一個交易日，建議投資人操作上應謹慎因應，謀定而後動，可待連續假期結束後再視盤勢而佈局。

今日觀察重點：

華爾街股市今天勁揚，三大指數再創新高，主因市場對美國企業獲利展望信心日增，對美國總統川普推出減稅方案的前景亦然，美股四大指數漲幅介於0.07%至0.78％，持續維持上漲，整體而言，美股四大指數長期趨勢仍偏多。

週四台股持續延續買盤攻勢，終場指數上漲48.92點，而以10518.27點作收，成交量1052.78億元，呈現量縮價漲，量仍低於20日均量1197億，長假前追價買盤略微縮手，但不影響本波攻勢。

觀察台股技術面，台股9月19日盤中創新高見10664點後便拉回整理，到9月26日低點10257點，最大下跌點數約有407點，自低點反彈迄今，已突破0.5倍的10460點，同時也突破0.618的251點（即約10508點），換言之，本波為強勢反彈走勢，週四高點見10530點，收盤守在10500點以上，短期間仍會在10500點整數關卡附近做整理，短線壓力先看9/22長黑K高點10580點附近，支撐暫看季線10470點附近，由於9日KD值在低檔交叉上揚已來到62與42附近，本波多頭反彈走勢尚未結束，預期多頭仍有再挑戰高檔壓力區，但空間已漸漸縮小中，近日將持續消化下彎月線壓力（約10480點），以目前量能推估，指數極短線操作區間10450-10580點間，由於將進入營收公布期，將是各公司各自業績表現，而週五因長假到來相對賣壓會較重。

行政院長賴清德5日召開行政立法便當會，與黨籍立委討論股利所得稅改，經過討論，最後乙案出線。依照財政部之前規畫，股利所得稅改分為「甲案」和「乙案」兩版課稅方式。其中甲案建議股利所得 37% 免稅，其餘63%併入綜合所得中課稅，最高稅率40%。乙案則採「2擇1」機制，投資人可在股利所得乘8.5%抵稅額、最高不超過8萬元，將股利所得併入所得稅中核課，或是股利所得分離課稅26%，與所得稅合併申報。行政院在5日討論後，最後選擇乙案。

資料由「日盛投顧」、「康和期貨」提供