股利稅改乙案勝出 主因是這個…

2017-10-05 23:47

〔中央社〕股利所得課稅新制擬採用乙案，雖稅損約60億元，但可解決內外資稅負差距過大的現狀，並保留中低所得者的退稅權利，加上包含學者、券商一致相挺，是執政黨有共識推乙案的主因。

財政部推動本次稅改，廢除股利所得的兩稅合一制，擬定了甲、乙案課稅新制，經過30天期的預告後，行政院長賴清德今天與民主進步黨籍立法委員舉行便當會，獲得股利所得課稅新制採乙案共識，拼年底完成修法，明年申報適用。

民進黨立法院黨團幹事長劉櫂豪下午接受媒體訪問表示，會中多數立委支持乙案，稅收約減少新台幣60億元，約占整體稅收千分之2左右，無太大改變，「但有加有減」，目的是要把以前被扭曲的稅制分配更合理化，也能增加業界投資意願。

民進黨團書記長何欣純向中央社記者說，討論過程中，大多數立委都支持乙案，對甲案發言不多。與會立委認為，乙案稅制調整符合合理分配方向，實際上較讓受薪階級有減稅機率。

資誠聯合會計師事務所稅務法律服務營運長許祺昌表示，本次的股利稅改大幅縮減了內外資稅負差距。

現制外資股利所得稅率20%，營業利益所得稅為17% ，若內資適用45%的綜所稅稅率、股利扣抵率減半情況下，當內資與外資領到同樣的股利時，內資繳的稅比外資高出約一倍。也因此內資近年紛紛奔走海外，甚至在避稅天堂成立紙上公司進而在全球各地投資。

根據金融監督管理委員會統計，金融海嘯後，台股季成交值5億元以上的大戶大抵維持在500戶以上，但自去年開始大戶戶數明顯銳減，去年第4季更僅剩下396戶，同時間，台股單日量能也急凍不到800億元，進而影響企業籌資、券商營運艱困，甚至影響政府稅收。

金管會主委顧立雄也表示，以往我國的股利所得稅率，是外資低、內資重，從長期來看，這樣的稅制是扭曲的。內外資股利課稅差距這麼大，任何人以利趨使時，就會變相鼓勵國人去國外成立公司化身假外資回來投資。

本次稅改將營所稅從17%調高至20%，以企業同樣稅前獲利100元為例，80元的稅後獲利分給外資時，外資從原本的16.6元微幅調升至16.8元；若是內資時，在乘上26%的稅率後，從原本應該繳稅32.675元，降低為20.8元，一舉拉近了內外資間的租稅負擔。

福邦證券董事長林火燈指出，券商盼望稅改可以儘速完成立法，完全消弭市場的不確定性，由於台股目前法人占成交比重已從2012年的5成降至近期的3成，顯示散戶逐漸回流市場，一旦稅改方案塵埃落定，將可以提振投資人信心。

本次稅改期待達到吸引投資、促進資本市場發展、創造投資台灣優先的租稅環境外，乙案維持對中低所得者的折扣權益，更獲得外界普遍支持。

受財政部委託，進行兩稅合一及股利所得課稅制度檢討研究、政大財政系副教授陳國樑表示，雖然對於高所得的人而言，單一稅率大幅降至26%可能是一種「濟富」，但至少沒有剝奪中低所得收入者的好處，讓現在拿到扣抵稅額的人「可以繼續退下去」。

許祺昌強調，民眾一樣領1萬元的股利，但因為甲、乙兩案對股利稅制的不同，一個需要繳稅315元，另外一個卻可以退稅350元，乙案讓低所得者有退稅的機會，是勝出的主因。