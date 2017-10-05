駁斥中國網媒流言 慧榮科技：絕無開後門漏洞風險

2017-10-05 19:38

〔記者卓怡君／台北報導〕近日中國網路媒體報導，中國金融監管機構排查台灣慧榮固態硬盤主控芯片及固態硬盤後門漏洞風險，IC設計廠商慧榮科技強烈譴責相關流言，並強調，慧榮科技設計製造的SSD控制晶片（主控芯片），是為消費型與工業用途的固態硬碟產品所設計，功能均為接收主機讀寫指令，對快閃記憶體執行資料的存儲與讀出，並無自主對外聯繫的功能，其功能與傳統硬盤無異，絕無流言消息所提及之風險。

慧榮指出，公司產品設計與相關品質管控，一向恪遵包含中國在內各相關銷售市場的要求，以及國際間的標準規範，對於所有產品秉持全面負責態度，任何慧榮科技客戶或相關主管機關具體指出本公司產品有異於業界協定之處，慧榮科技均以積極負責及公開的態度調查。

慧榮科技強烈譴責未經求證的傳言報導，或僅引用媒體報導就散發無法可經由查證而得以澄清之流言的惡劣市場競爭行為，對於不實的指控，慧榮保留一切法律追訴權利。

慧榮也說，本公司一直以來本著誠信、正直、專注、服務的企業文化，戮力於SSD控制晶片的設計開發，以最安全及最高品質控制晶片方案為原則，將最好的產品方案提供給儲存巿場夥伴，也已得到中國與全球各大品牌商客戶的認同與使用。截至目前為止，已銷售超過1億顆的SSD控制晶片，尚無任何一件因慧榮控制晶片而發生的資料安全危機事件。

慧榮表示，今後將繼續本著遵循中國及其他各地區所制定之資安標準，以及相應的驗證程序提供產品，也再次聲明，慧榮科技遵守本分、絕無法律灰色地帶，做好每一個控制晶片產品，並配合有關單位澄清相關疑慮，但堅決反對引用未證實或無法證實的新聞，進行市場競爭不實的宣傳。