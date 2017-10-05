觸控廠業成9月營收歷史新高 Q3季成長超過8成

〔記者陳梅英／台北報導〕觸控廠GIS-KY業成（6456）9月合併營收159.78億元，續創歷史新高，累計第三季合併營收430.22億元，優於市場原先預期410億元，季成長幅度超過8成。
業成第三季營收大幅成長主要是受惠於蘋果iPhone8/plus開始出貨，業成主要觸控模組廠，帶動營收成長，第三季手機營收占比並超過平板電腦，成為主要營收成長動力來源。
展望未來，第四季還有iPhoneX開始放量，由於iPhoneX觸控模組平均單價更高，加上NB模組也開始出貨，營收可望一路走高到11月。
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〔記者陳梅英／台北報導〕觸控廠GIS-KY業成（6456）9月合併營收159.78億元，續創歷史新高，累計第三季合併營收430.22億元，優於市場原先預期410億元，季成長幅度超過8成。
業成第三季營收大幅成長主要是受惠於蘋果iPhone8/plus開始出貨，業成主要觸控模組廠，帶動營收成長，第三季手機營收占比並超過平板電腦，成為主要營收成長動力來源。
展望未來，第四季還有iPhoneX開始放量，由於iPhoneX觸控模組平均單價更高，加上NB模組也開始出貨，營收可望一路走高到11月。
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