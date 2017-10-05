月營收破百億 可成9月114.46億元 月增34.8％

2017-10-05 14:34

〔記者張慧雯／台北報導〕可成（2474）9月營收114.46億元、月增率高達34.8％，更寫下單月營收歷史新高紀錄，月營收並首次突破百億的里程碑。

而累計可成第3季營收合計274.22億元，較第2季的185億元、成長48.2％，相較去年第3季的207.31億元、年成長率達32.3％，且今年第3季營收也創下單季營收新高紀錄。

至於今年前9個月營收累計達605.02億元，較去年同期550.98億元、年增率達9.8％；可成指出，目前營運績效皆符合原訂目標；今年展望維持樂觀，營收逐季成長趨勢不變。