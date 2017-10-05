台積電創新高成焦點 台股收盤漲48點

雖然因為國慶長假在即，成交量略顯不足，但今天台股仍站上所有均線，化解技術面不利因素，終場台股上漲48.92點，收在10518.27點，成交值為1050億元。（資料照，記者王孟倫攝）

2017-10-05 13:45

〔記者陳永吉／台北報導〕沒有中秋變盤，今天台股在台積電（2330）、大立光（3008）雙股王帶動下，指數上漲站穩10500點，雖然因為國慶長假在即，成交量略顯不足，但今天台股仍站上所有均線，化解技術面不利因素，終場台股上漲48.92點，收在10518.27點，成交值為1050億元。

台積電董事長張忠謀日前宣布明年6月退休，不過市場似乎對此消息仍正面看待，台積電已連續2天拉出長紅棒，今天盤中更一度衝上225元，創下歷史新高價，市值直逼6兆元大關，成為帶動台股反彈的中流砥柱。

而今天另一個重要話題，則圍繞在電動車、自駕車等題材，因為根據《路透》報導，美國參議院商務科學和運輸委員會週三（10月4日）一致通過，要加快無人駕駛車的普及速度，提出的法案將禁止全美各州對自駕車設置路障。

由於自駕車的普及一大部分的關鍵在於光學鏡頭，因此今天市場聯想亞光（3019）是主要的受惠者，推升亞光尾盤攻上漲停，收137.5元，距離前高143元，僅一步之遙，加上大立光（3008）今天一度也上漲超過1%，重新站上所有均線，推升今天光學類股漲幅超過1%，表現居各大類股之冠。

除了光學鏡頭外，主攻ADAS（先進駕駛輔助系統）的同致（3552），今天盤中也攻上漲停，正式突破盤整區。電動車電池材料的美琪瑪（4721）、康普（4739）今天也同步大漲，其中康普股價率先創下歷史新高價，表現強勁。

法人表示，由於上市櫃公司將陸續公布9月營收，在旺季效應下，表現可期，加上將陸續召開法說會，可望釋出利多消息，因此待國慶長假結束，量能恢復1200億元以上，指數有機會再挑戰前高。