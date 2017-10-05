天然氣第三接收站落腳？ 經濟部確定不移台北港

2017-10-05 13:58

〔記者黃佩君／台北報導〕為大潭電廠供應天然氣的中油「第三天然氣接收站」，原定在桃園觀塘興建，但因當地發現保育類生物環評卡關，日前傳出將遷到台北港。不過港務公司表示，台北港目前已無空間，經濟部長沈榮津今也證實，評估過後「台北港表示已無空間」，確定不考慮台北港，目前首選仍是觀塘，仍將搜集資料向環評委員說明溝通，爭取支持。

原定今年8月動工、位於桃園觀塘的天然氣第三接收站，為2022年最大電廠大潭電廠供氣站，但因藻礁及發現一級保育物種「柴山多杯孔珊瑚」爭議，環差恐難通過。日前傳出行政院正在討論遷址計畫，可能移至台北港，賴揆也將親自聽取報告，不過替代方案卻遲未公布。

而日前也傳出選址台北港也有爭議，包括地方居民強烈反對，此外港務公司也認為台北港目前「已無閒置土地」，不建議接收站遷建。

據了解，港務公司對遷建台北港表示不支持立場；日前經濟部已邀集港務公司開會協商，港務公司認為台北港已無閒置土地，外界認為的「閒置」區域，其實均已有特定目的的簽約對象，且商港定位並無天然氣用途，若為國家政策一定要配合，還需研議出配套方案。

此外，LNG船之進出與接收站之營運，必須依照國際海事組織（IMO）等規範，且LNG船進出港時航道必須淨空，其他船隻無法進出，一般影響期長達1天，也恐影響未來商港運行。

今立院召開經濟委員會，國民黨立委王惠美表示，第三接收站若興建延遲，蔡英文政府恐無法實現非核又減碳的承諾，但目前環團、學界都因柴山多杯孔珊瑚等物種，表示反對，詢問經濟部將如何處理？是否確定移到台北港？

沈榮津表示，「評估過後，台北港表示已無空間」，目前首選場址仍是在觀塘。王惠美追問「確定不在台北港？」沈榮津明確表示「是」。沈榮津也說，目前經濟部將致力搜集資料，向環評委員說明溝通，爭取支持，他也強調須以同理心同理環團鄉親的看法，看如何能爭取他們的支持。

而民進黨立委黃偉哲也質詢藻礁保育問題，沈榮津也說，未來藻礁會移植至復育區，確保藻礁存續，而第三天然氣接收站的興建工作也會同時進行。