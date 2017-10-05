中研院提經濟政策建言書 法律、環評與兩岸關係是關鍵

中研院院士王平表示法律、環評、兩岸關係是維持台灣產業發展競爭力的關鍵。（記者吳柏緯攝）

2017-10-05 13:38

〔記者吳柏緯／台北報導〕睽違兩年，中研院再度提出政策建議書，除了針對台灣的產業現況進行分析並提出建議外，中研院院士也呼籲，政府相關的法令要鬆綁並跟上時代、環評須更有彈性與改善對中國的態度，才能維持台灣產業競爭力，避免被他國超車。

中研院今天上午發表第14本政策建議書《臺灣經濟競爭與成長策略政策建議》，聚焦於增加產業的附加價值、發展新興產業、人才延攬等多項議題，提出建言。並由中研院院士王平、蔡瑞胸與謝長泰等人報告。

王平分析，台灣的產業發展面臨3個大問題，分別為法律、環評與兩岸關係。他進一步分析，現行的法律限制太多、過於瑣碎，且非以產業發展為考量，缺乏彈性、綁手綁腳，連帶使企業發展受阻。此外，過度嚴格的環評法規也成為阻礙企業設廠與發展的限制之一。王平以近期台積電決定在台灣設廠為例，強調雖然已經宣布落腳於南科，可預見政府會大力協助，但若是環評繁複、時程過長，也可能影響後續的發展、投資意願。

兩岸關係也被點名是難題之一。王平認為台灣對於中國的限制過多、害怕開放與其競爭。他強調台灣在量產方面雖然比不上中國，但是人才是台灣的優勢，因此不應該怕中國的競爭，反而應歡迎競爭。

此外，該份建言書中也提及台灣恐將陷入「中所得危機陷阱」，即人均收入達到世界中等水準後，因為轉型不順、成長動力不足，最終出現經濟停滯徘徊的狀態。王平表示如果在這幾年內，台灣不正視這些困境並提出解決方法，大約在10年內，台灣的經濟及產業發展將會被至少15個國家超越。