貿協聯手Amazon 傳授電商秘訣

2017-10-05 12:47

〔記者羅倩宜／台北報導〕近年電商當道，是企業連結全球市場的必備工具；外貿協會邀請擁有全球3億活躍付費用戶的美國電商巨擘Amazon亞馬遜，針對歐美市場最新電商趨勢自10月12日起「免費」開講，面對面分享電商秘笈。此外，貿協更加碼請來被譽為物流版Booking.com的物流比價平台Freightos亞太區營運長、好好物流及全球知名金流服務Payoneer等重量級企業，多管齊下為企業解惑。

貿協表示，由於跨境電商發展持續看漲，日前以印度市場為主題舉辦電商分享會，受到不少外界正面肯定，參與人數突破300人，因此瞄準歐美市場再度邀請各界大咖開講。貿協強調，由於歐洲及美國市場是我國主要出口前三大，10月份全台4場次規劃主題為「歐美市場最新電商趨勢」。貿協不只擁有唯一國家級平台-台灣經貿網資訊，也期望作為國內企業墊腳石，分享歐美電商趨勢；因此請來Amazon亞馬遜團隊、創新物流比價Freightos、全球知名物流-好好物流，與金流服務平台Payoneer現身，提供多角度電商市場情資給國內企業。

根據Amazon亞馬遜統計，過去12個月下過訂單的用戶逾3億，且高達92％的B2B買主在採購用品前，會先透過亞馬遜平台查詢產品資訊。為協助台灣企業跨入電商平台，Amazon亞馬遜也於台灣成立團隊，此次直接與台灣企業交流、互動。Amazon台灣區總經理林惠君強調，過去台灣累積不少外銷經驗，具有很好的外銷潛力，是發展跨境電商的基礎。

同場加碼 金物流大廠翻轉跨境電商圈

值得注意的是，近年竄起的國際物流交易平台-Freightos亞太區營運長Erez Broitman也將現身說法，分享「一鍵比價」服務。用戶只需輸入貨品起訖地點，體積等資訊，即可找出最划算、最快的運送管道的新物流模式。「一鍵比價」已搶下Amazon、IBM等國際大廠合約，且於今年正式與台灣經貿網合作，成為翻轉全球跨境電商市場的絕佳工具。同場也請到陽明海運旗下、耕耘國際物流串接近20年的好好物流，除在美國洛杉磯、德國漢堡、荷蘭鹿特丹等多處重要港口設立據點，也是Amazon頭程物流服務商，將由副總經理蕭龍潭傾囊相授。

另外，為強化場次豐富性，除台北場外，其他場次也邀請不同領域專家，例如擁有400萬用戶、提供150種以上交易幣別的跨境電商收款金流首選-Payoneer，現分享如何有效運用金流服務，簡易收取交易款項，對B2B跨境電商的重要性。

貿協提醒，10月12日（四）新竹場將搶先開跑，再由台中（10/13）、台北（10/18）及高雄（10/19）陸續接棒開辦，但因現場場地有限且並未提供「站票」，請有意參加的企業及民眾盡速報名、卡位。

報名及活動詳細資訊可上官網或透過0800-506-088電話洽詢。