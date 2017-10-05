為衝刺928房市買氣 業者祭出送超跑搶客

衝刺928房市熱門檔期，業者無所不用其極，甚至新北市有建案為求出清餘屋祭出成交送千萬超跑、新竹湖口更有建案打出1次買3戶保證租金收益率13%以及包租3年等購屋方案。（記者徐義平攝）

2017-10-05 12:22

〔記者徐義平／台北報導〕衝刺928房市熱門檔期，業者無所不用其極，甚至新北市有建案為求出清餘屋祭出成交送千萬超跑、新竹湖口更有建案打出一次買3戶保證租金收益率13%以及包租3年等購屋方案。不過，根據《住展》調查，9月因受民俗鬼月影響，買氣其實還未催出，導致9月房市風向球仍無法擺脫藍燈。

根據《住展》雜誌調查，評估房市風向球訊號的6項指標中，成屋供給量、廣告量、議價率與來人組數等4項指標持平，預售供給量與成交組數則下滑。《住展》雜誌企研室經理何世昌表示，因今年民俗鬼月較晚，傳統928檔購屋旺季來得慢，買、賣雙方態度都偏保守，是房市無法脫離藍燈的主因。

成交不振 關鍵仍在價格是否實惠

不過，在來人與成交組數方面，9月整體來人狀況並不差，大台北地區的熱銷案每週來人組數可達50~200組，一般建案仍維持15~30組，人氣低標案則落至5～10組。但是9月成交組數表現稍差，比8月減少近1成左右，尤以房價屢創新高的宜蘭地區成交量更低迷。何世昌指出，看屋人潮並未受鬼月拖累，但成交卻相對不振，顯示買方並不怕鬼，縮手的關鍵是在價格有沒有實惠。

不過，部分業者為了去化餘屋或者希望搶先928檔期初期銷售能開出紅盤，促銷手段持續加碼，士林區某成屋建案除廣告戶、低首付外，更加碼送裝潢、車位等手段；新竹湖口則有建案打出1次買3戶保證投報率13%、包租3年等方案；新店則有建案為去化餘屋祭出每戶成交送1部麥拉倫570S的超跑，該輛超跑表價1168萬元，相當於台北市一間小套房總價。