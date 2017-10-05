中秋變盤！ 新台幣午盤勁揚逾1角

〔記者盧冠誠／台北報導〕中秋變盤！新台幣匯率早盤終結先前頹勢，呈現反彈上攻格局，配合台股上漲、加權指數收復10500點關卡，盤中升幅也逐步擴大，最高一度升抵30.33元價位，勁揚1.2角。
新台幣中午暫以30.342元兌1美元作收，升值1.08角，台北外匯經紀公司成交量為2.91億美元。
外匯交易員表示，近期陸續撤離的外資，中秋節過後反而轉向匯入，外商銀行拋售美元，成為帶動新台幣彈升的主因，至於出口商則是偏向觀望，後續資金是否持續流入，將是匯價能否續揚的重要因素。
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〔記者盧冠誠／台北報導〕中秋變盤！新台幣匯率早盤終結先前頹勢，呈現反彈上攻格局，配合台股上漲、加權指數收復10500點關卡，盤中升幅也逐步擴大，最高一度升抵30.33元價位，勁揚1.2角。
新台幣中午暫以30.342元兌1美元作收，升值1.08角，台北外匯經紀公司成交量為2.91億美元。
外匯交易員表示，近期陸續撤離的外資，中秋節過後反而轉向匯入，外商銀行拋售美元，成為帶動新台幣彈升的主因，至於出口商則是偏向觀望，後續資金是否持續流入，將是匯價能否續揚的重要因素。