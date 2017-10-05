油電董座人選 經長：10月底明朗

2017-10-05 11:36

〔記者黃佩君／台北報導〕815停電後，油、電董座人事受關注，經濟部今赴經委會備詢，朝野立委均關心人事問題。民進黨立委黃偉哲詢問台電董座朱文成退休問題，朱明確表示「依規定11月退休，必須在明年2月1日前回學校辦理退休」；時代力量立委徐永明也表示，815停電責任在中油，但業管的次長卻兼中油董事長、部長下台後薪水還更高，「大家都是贏家，只有民眾是輸家」。經濟部長沈榮津表示，人選會通盤檢討，要到10月底人事才會比較明朗。

815大停電後，前經長李世光、前中油董座陳金德下台。目前中油董事長由經濟部次長楊偉甫兼任，朱文成也預計於11月退休返回任教學校。

立委今紛紛關切國營事業人事問題。黃偉哲表示，台電董座職位對於穩定供電相當重要，關切朱文成是否留任。朱文成則明確表示，「依規定11月退休，明年2月1號以前一定要回學校辦理退休，『不然我一生的退休金就沒有了』。」對是否會在校退休後再回到台電，朱則未明確回答。

徐永明則質疑，815後李世光、陳金德下台「是因為我們希望有人負起責任」，但他指出李世光轉任工研院兼資策會董事長後薪水翻倍，「現在發現下台更好耶」。他也強調，原本管國營事業的次長楊偉甫，卻因815跑去當中油董事長，「815大停電，大家都是贏家，只有老百姓是輸家。當官的薪水更高，管理的次長去當董事長。」

對國營事業人事，沈榮津表示目前尚有1個月時間，經濟部會內部檢討後與行政院討論，到10月底人事會比較明朗。他也強調，人選會通盤檢討，也不排除從民間企業找人。

而對815大停電的責任歸屬是否會影響到相關人事布局，沈榮津指出，相關責任都已經釐清處理，人員也都有接受處分，會從管理、督導、操作等方向來處理。

此外，對麥寮電廠因與台電糾紛，將面臨停機，恐影響供電，能源局長林全能今也證實會考慮讓麥電部分機組在10月底、11月停機檢修。沈榮津則說，這部分會從適法性來解決，再來考慮整體供電問題，希望共創台電、麥電及經濟部的三贏來穩定供電。

沈榮津也說，目前此議題是交由能源局來協調，若無法有結論，就會拉高層級由次長甚至部長來溝通，強調需要好好處理，「電力供應不能開玩笑」。