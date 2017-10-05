被郭董選中設面板廠 威州小鎮居民這樣看...

鴻海郭台銘（中）日前赴白宮宣布在美國威斯康辛州設廠。（法新社）

2017-10-05 10:40

〔即時新聞／綜合報導〕鴻海宣布在美國威斯康辛州投資百億美元興建面板廠，地點確定選在該州拉辛郡（Racine）蒙特普萊森（Mount Pleasant）村，當地居民對此感到相當高興，認為可望為當地讓當地經濟起飛，不過也有人擔心設廠讓當地景觀受破壞。

當地媒體報導，鴻海宣布在拉辛郡蒙特普萊森村設面板智慧製造園區，可望為當地帶來13000個工作機會，許多居民對此案樂觀其成，不過園區預定地旁餐廳「Hiawatha Bar and Grill」女老闆葛瑞斯法（Tammy Graceffa）坦言悲喜交加，雖然財務收入會大增，但過去成長的自然環境將從農田變成水泥廠房。

當地27歲女子史班瑟（Katie Spencer）認為現在已別無選擇，「富士康列車開過來了，要不就上車，要不就被輾過」。居民羅森包姆（Michael Rosenbaum）則表示期待，他認為這對當地經濟很有幫助，因為拉辛郡已經經濟遲緩很久，「你可以擁有另一個夢想了，這是我的感覺！」他坦言部分居民因土地被徵收感到頭痛，但他認為鴻海和政府會確保居民的權益。

至於50歲的墨西哥移民佩雷斯（Gonzalo Perez）則已開始集思廣益，他希望能吸引更多人去他的餐廳用餐，並計畫將餐廳改成自助餐形式，讓廠區員工能快速用餐，「沒人想過這麼大的企業會在小鎮設廠，這簡直像是奇蹟發生。