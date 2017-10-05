顧立雄：內資比重達7成 台股仍維持動能

金管會主委顧立雄表示，台灣是資本自由市場國家，外資資金匯進或匯出，均屬正常狀況 （記者王孟倫攝）

2017-10-05 09:37

〔記者王孟倫／台北報導〕外資9月份為連續第三個月淨匯出，引發市場疑慮；金管會主委顧立雄今天表示，外資處於正常進出匯情況、並無異常，尤其，雖然外資淨匯出，但內資比重已經提高到7成，顯示台股仍維持動能。

立院財政委員會邀請金管會、財政部、經濟部、國發會、主計總處等部會，針對「如何具體提升政府及落實加速投資台灣」進行專案報告。

由於外資在9月份已經連續3個月淨匯出，外界擔心，是否造成台股賣壓？對此，顧立雄接受媒體訪問表示，國際資金流動本來就是正常的事情，台灣是資本市場自由國家，他直言，「總不能叫外資只能匯進來，不能把錢匯出，我們是這種國家嗎？」

顧立雄指出，目前外資淨匯出部分，也沒有出現異常，尤其，內資佔股市交易量比重，近日已經提高到7成，顯示台股仍持續維持動能。

根據金管會統計，外資在7月份開始轉為淨匯出，金額9.4億美元，8月匯出力道更一舉加大至29.3億美元，到了9月，雖然匯出金額有略減、為23.07億美元，但已經連續3個月淨匯出。

金管會官員表示，截至9月底外資累計匯入金額仍達2千億美元之上、達2066.7億美元，此外，由於前6個月都是匯入，使得今年以來、外資仍維持淨匯入70餘億美元，目前均屬合理正常狀況。