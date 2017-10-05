10/5重要財經新聞一覽

歐盟。（資料照，彭博）

2017-10-05 09:25

自由時報財經︰堵中貨傾銷 歐盟祭「市場扭曲」新規

歐盟內部已同意制定貿易新規則，引進「重大市場扭曲」例外規定，以對抗中國廉價產品大量傾銷歐洲市場的不公平貿易行為，且保護受威脅的歐盟產業。此新規給所有ＷＴＯ（世貿組織）成員國相同待遇，但更嚴格規範國家過度干預的「重大市場扭曲」情形，擬今年底公布認定規則、明年實施，預期涵蓋很多中國國企及接受政府補貼的中企。

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