台股盤前》電子業旺季來臨 台股第四季表現仍樂觀

電子業表現往往牽動著台股走向，第四季是電子股旺季，因此對於台股第四季的表現仍可樂觀看待。（資料照，記者王藝菘攝）

2017-10-05 08:21

〔即時新聞／綜合報導〕前日台北股市開高震盪，接著中秋及國慶連續假期，集中市場追價意願不高，加權股價指數最終收在10469.35點，小漲4.19點，收復季線卻未能站上月線，集中市場成交量增加至1065.68億元，外資及中資中止連三天買超轉為賣超，三大法人合計賣超金額為新台幣42.33億元。外資及中資賣超43.10億元，投信買超1.25億元，自營商賣超0.48億元。

外資在台股期貨的多單未平倉部位減少1,673口，達到48,381口，再度跌破5萬口水準。

美國股市三大指數昨日再度創下盤中及收盤新高點，主要係反應強勁的經濟數據與樂觀看待稅改所帶來的效應；第四季向來是電子業的旺季，電子業的表現往往牽動著台北股市的走向，因此對於台北股市第四季的表現仍可樂觀看待；惟外資已連續三個月淨匯出，建議投資人仍須注意外資動向。

今日觀察重點：

在強勁經濟數據的支撑下，美國股市三大主要指數週三再度創下盤中與收盤新高點，累計近2天美股四大指數漲幅介於0.28%至0.51％，幅度雖不大，不過卻創新高，由於仍在月線之上，整體而言美股四大指數長期趨勢仍偏多。

週二台股因盤中亞洲股市上漲激勵，終場指數上漲4.19點、10469.35點作收，成交量1068.18億元，呈現量增價漲，但量仍低於20日均量1209億，持續高檔作換手整理。

觀察台股技術面，台股9月19日盤中創新高見10664點後便拉回整理，到9月26日低點10257點，最大下跌點數約有407點，自低點反彈迄今，已突破0.5倍的10460點，同時也接近0.618的251點，即約10508點，剛好接近9月7日的10509點的頸線位置，此部分將是本波最大壓力區，由於9日KD值在低檔交叉上揚已來到45與32附近，預期多頭仍有再挑戰高檔壓力區，但空間已漸漸縮小中，近日將消化下彎月線壓力（約10480點），以目前量能推估，指數極短線操作區間10350至10510點間。

三大法人合計賣超約42.32億元，外資-43.10億元、投信+1.26億元、自營商-0.48億元。

資料由「日盛投顧」、「康和期貨」提供