特斯拉遇生產瓶頸 謝金河：要善用台灣供應鏈！

特斯拉去年僅賣出幾萬輛車，要量產仍有難度。（路透）

2017-10-05 07:51

〔即時新聞／綜合報導〕電動車大廠特斯拉（Tesla）日前坦言Model 3車款出現生產瓶頸，第三季僅生產260輛，交車220輛，遠比預期數字差很多，財信傳媒董事長謝金河對此認為，若特斯拉執行長穆斯克（Elon Musk）不懂善用台灣的供應鏈，特斯拉的前景將看淡。

謝金河日前曾表示，特斯拉有量產問題，2020年若要量產到100萬輛，穆斯克不找台灣的供應鏈一定辦不到，當時他還認為鴻海郭台銘是特斯拉量產最重要拼圖。

最近傳出特斯拉遇上生產瓶頸，謝金河對此表示，很多投資人看到此消息心涼了半截，若照此進度特斯拉訂下的2018年量產50萬輛、2020年出產100萬輛難以達標，包括高盛、對沖基金經理人David Einhorn等也都公開呼籲再繼續接受穆斯克的催眠，加上看到特斯拉第三季交車數據，把特斯拉看得更扁，也造成特斯拉股價大幅下跌。

他認為，穆斯克是天才夢想家，特斯拉若一年只生產幾萬輛，那只是藝術品，真正要商品化，必須具備量產能力，未來特斯拉只有一個指標，即是量產能力，如果穆斯克不懂善用台灣的供應鏈，特斯拉前景看淡。