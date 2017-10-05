鴻海威州面板廠選址曝光！ 確定落腳這裡...

郭台銘與川普（左）日前共同宣布投資案。（法新社）

2017-10-05 07:00

〔即時新聞／綜合報導〕鴻海宣布在美國威斯康辛州投資百億美元興建面板廠，預定招募員工1萬3000人，當地媒體報導指出，鴻海本月已經開始徵人，至於面板智慧製造園區也曝光將落腳於該州的拉辛郡（Racine）蒙特普萊森（Mount Pleasant）村。

鴻海也已發出新聞稿表示，很高興宣布將在拉辛郡的蒙特普萊森地區，建立世界最先進的面板製造園區，作為集團在威斯康辛州創造1萬3000個工作機會的基石。另外新聞稿也強調會創造數千個額外工作機會。

至於為何選在拉辛郡，鴻海表示，當地充滿才華洋溢和勤奮的人才，是此地區最具競爭優勢的關鍵，也是鴻海集團選擇在此打造第一個先進製造園區基地的原因。據悉鴻海在當地的面板園區佔地約2000萬平方英尺，未來還有2塊該公司可能開發的土地，這2塊土地緊鄰鴻海將興建的面板園區。

另外，鴻海也已在威州的人力網站上公布招募資訊，目前列出了25種工作職缺，包括人力資源經理、薪資專員、招募專員、財務經理，到測試工程師、進料品管、採購專員、物流與通關專員等。鴻海表示，未來幾天或幾週，將對外宣布本公司的徵才計畫與相關時程表。