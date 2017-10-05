張忠謀明年6月裸退 台積電又有兩大將要退休

台積電。（資料照，記者洪友芳攝）

2017-10-05 06:59

〔即時新聞／綜合報導〕台積電董事長張忠謀日前宣布明年6月裸退後，不再擔任公司任何職務，消息震撼全球。現在又傳出，台積電資深副總經理暨資訊長左大川，及研發副總兼技術長孫元成，兩人都將在明年2月退休，已向張忠謀提出不再留任，兩根大柱未來誰接棒，將是張忠謀退休前的重要人事布局。

《經濟日報》報導，左大川主掌台積電資訊及採購，攸關數千億元的設備採購及資安防護重任，孫元成則是公司的技術大將，已提出明年2月屆齡退休。台積電發言體系回應，他們是個別向張忠謀報告，對於個人動向並不清楚，董事長應會做好安排，台積電營運不會受影響。

張忠謀日前宣布退休時，曾透露會有兩名中階主管明年2月屆齡退休，當時未透露名單，但他說，不認為自己退休會引發中階主管退休潮，兩位是照計畫退休，並不是受他影響。

報導提到，左大川若退休後，台積電將只剩4位資深副總，包括財務長何麗梅、負責研發的羅唯仁，及負責營運和產品發展的秦永沛和美國子公司執行長Rick Cassidy。而孫元成與羅唯仁、負責研發的米玉傑，為台積電先進製程技術鐵三角，其中羅唯仁今年7月滿67歲，仍繼續留任。