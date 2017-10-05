鴻海投資威州選蒙特普萊森村 原因是這個

2017-10-05 02:48

〔中央社〕鴻海（2317）選定美國威斯康辛州拉辛郡（Racine County）的蒙特普萊森（Mount Pleasant）村，設立先進面板廠。鴻海表示，當地才華洋溢和勤奮的人才，是最具競爭優勢的關鍵。

鴻海發布新聞稿表示，很高興宣布將在拉辛郡的蒙特普萊森地區，建立世界最先進的面板製造園區，作為集團在威斯康辛州創造1萬3000個工作機會的基石。

鴻海指出，期待未來能成為當地社區的一分子，並透過更多企業及廠商參與此計畫，投入威斯康辛州當地的產業供應鏈，進而創造數千個額外工作機會。

對於選定拉辛郡打造先進製造園區，鴻海指出，拉辛郡充滿才華洋溢和勤奮的人才，是此地區最具競爭優勢的關鍵，也是鴻海集團選擇在此打造第一個先進製造園區基地的原因之一。

鴻海表示，將和拉辛郡人民一同努力，在美國創造穩健的8K+5G生態系統，以滿足未來先進面板顯示技術的需求。

鴻海董事長郭台銘特別助理胡國輝在當地舉辦的記者會上表示，此次投資不僅包括將直接雇用1萬3000名員工，也包括其他數以千計的供應鏈廠商將投入這項計畫。

鴻海集團此次首選美國威斯康辛州，規劃先進8K液晶顯示LCD面板廠，預計2020年完工，未來4年投資美國規模估達100億美元（約合新台幣3000億元）。

鴻海這次投資，是威斯康辛州史上最大經濟發展計畫，也是有史以來外國企業在美國最大規模的綠地投資。

鴻海集團總裁郭台銘與美國總統川普於台灣時間7月27日，在美國白宮同台出席記者會，共同宣布這項重大投資計畫。