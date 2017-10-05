鴻海投資威州面板廠 落腳蒙特普萊森村

2017-10-05 01:18

〔中央社〕鴻海（2317）集團投資美國威斯康辛州先進面板廠，地點塵埃落定。外媒報導，鴻海宣布選定威州東南部拉辛郡（Racine）作為先進8K液晶顯示（LCD）面板廠地點。

「密爾瓦基商務周報」（Milwaukee Business Journal）報導，鴻海集團選定威斯康辛州東南部拉辛郡的蒙特普萊森（Mount Pleasant）村，成為在美國布局先進LCD面板廠的廠址。

鴻海集團此次首選美國威斯康辛州，規劃先進8K液晶顯示LCD面板廠，預計2020年完工，未來4年投資美國規模估達100億美元（約合新台幣3000億元）。

鴻海這次投資，是威斯康辛州史上最大經濟發展計畫。這次投資也是有史以來外國企業在美國最大規模的綠地投資。

威斯康辛州參議會和眾議會通過對鴻海提供高達30 億美元的稅收補貼，州長華克（Scott Walker）於9月中旬簽署後成為法律，這是美國政府歷來對外資企業提供的最高額補貼。

鴻海集團總裁郭台銘與美國總統川普於台灣時間7月27日，在美國白宮同台出席記者會，共同宣布這項重大投資計畫。

郭台銘當時在記者會上宣布，鴻海集團承諾在美國打造世界先進的8K生態系統和製造工廠，並宣布在威斯康辛州打造LCD面板廠，啟動鴻海集團在美國擴大投資的計畫。