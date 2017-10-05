外媒：鴻海威州建廠地點在蒙特普萊森村

2017-10-05 01:00

〔中央社〕美聯社報導，台灣鴻海公司預期將宣布，在美國威斯康辛州的建廠地點選在拉辛郡（Racine）蒙特普萊森村（Mount Pleasant）。

報導中說，鴻海公司預定在威州斯圖爾特文（Sturtevant）4日早上宣布建廠地點。近數月來，拉辛郡和蒙特普萊森村官員已與鴻海進行磋商。

一家房地產公司也一直與村內屋主洽談收購土地事宜，鴻海的工廠用地需要1000英畝（約405公頃）面積。

威州議會為鴻海通過了30億美元投資獎勵方案，但該州經濟發展局現仍擬訂最後合約中。