鴻海前進美國威州 第一號員工請來退役海軍上校

2017-10-04 19:51

〔即時新聞／綜合報導〕鴻海（2317）將到美國威斯康辛州投資百億美元興建面板廠，預定招募員工1萬3000人，據傳「天字第一號」員工就先延攬到擁有哈佛大學學歷的退役海軍上校梅鐸（Chris Murdoch），擔任資深顧問。

鴻海集團富士康科技（Foxconn Technology Group）對美國威斯康辛州投資100億美元（約台幣3000億元）設廠日前拍板定案，外媒報導指出，鴻海預定在威州招募的1萬3000名員工中，「天字第一號」員工的就是威斯康辛大學麥迪遜分校（University of Wisconsin-Madison）的海軍預備軍官訓練團（Navy ROTC）前主任梅鐸（Chris Murdoch），梅鐸將擔任資深顧問，為鴻海提供策略與行政經驗。

報導指出，梅鐸曾於美國海軍服役26年，曾擔任A-6攻擊機的導航官，並曾駕駛過F-14戰鬥機、F/A-18F超級大黃蜂戰鬥機等，並在阿富汗、伊拉克、索馬利亞與波士尼亞出過戰鬥任務，之後升任海軍航空隊F/A-18F戰鬥機中隊的中隊長，以及雷根號航空母艦的艦載機聯隊的上校聯隊長，2014年才退伍，並轉任威斯康辛州大學麥迪遜分校的海軍ROTC計畫主任，以及海軍兵學教授（professor of naval science），到今年9月才卸任。