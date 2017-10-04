桃園土地標售兩樣情 中路60％脫標、經國僅6.7％

桃園市政府標售土地，中路重劃區土地較受青睞，脫標率六成。（記者謝武雄攝）

2017-10-04 18:26

〔記者謝武雄／桃園報導〕桃園市政府地政局標售中路、經國重劃區抵費地結果出爐，其中經國重劃區內15個標案僅水汴頭130號標出，脫標率6.7%，反觀中路重劃區10個標案有6個標案標出，脫標率達60%；成交金額最高的是中路三段192號土地，成交金額5.86億元，每坪單價62.7萬元，溢價15%，總計此次標售市府可進帳23.07億元。

這次標售經國重劃區內商業區5個標案，每坪單價從85萬元到96.5萬元不等，面積最小的水汴頭5號地，面積284坪、底價2.42億元，最大的則是水汴頭32、37號地，面積1323坪、底價12.7億元，由於商業區單價過高，買氣趨於保守，使得5個標案全部流標。

另經國重劃區住宅區標案，雖然每坪單價介於49.6萬元到51.3萬元間，與中路差不多，受限於面積過小，也乏人問津，其中標案面積最大的不過110坪，最小只有38坪，最後只有面積最大的水汴頭130號標出、總價5780萬元，每坪單價52.5萬元。

反觀中路重劃區，由於平均面積較大，10個標案有6個標案標出，脫標率達60%，成交金額最高的是中路三段192號地，總面積934.2坪、成交金額5.86億元，每坪單價62.7萬元，溢價15%。