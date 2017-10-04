天母指標豪宅「富邦777」 出現第二戶法拍

天母指標豪宅「富邦777」曾讓富邦集團大股東蔡明忠、蔡明興兩兄弟賺進一筆增值財，不過，近期則傳出現第二戶法拍屋。（記者徐義平攝）

2017-10-04 15:30

〔記者徐義平／台北報導〕天母指標豪宅「富邦777」曾讓富邦集團大股東蔡明忠、蔡明興兩兄弟賺進一筆增值財，不過，近期則傳出現第二戶法拍屋。根據司法院法拍屋公告，該豪宅3樓其中一戶，預計本月25日由士林地院執行第一拍，底價近1.3億元。

根據法拍屋公告，遭到法拍的戶別位於3樓，一拍底價1億2991萬元，坪數163.69坪（包括4平面、1機械車位，合計約52.86坪），若以一個平面車位300萬元、一個機械車位150萬元計算，拆算每坪底價約105萬元、債務人為荃安投資與郭姓自然人，其實與6月該社區首度出現法拍戶的3樓之1，同一個債務人。

若進一步對照最新法拍戶的買賣實價，為2015年11月，3樓實價1億3050萬元，坪數110.83坪（不包括車位坪數），每坪實價約117.8萬元，若不扣除車位價格，一拍底價相較當時購入總價的89折。

該豪宅為2007年開始預售，每坪開價100~120萬元，並2011年3月興建完成、規劃地上16層、地下4層，坪數93~107坪，訴求中山北路七段燙金門牌與綠建築豪宅。

房市高點時 富邦大股東出售該豪宅獲利

其實在房市高點時，富邦集團大股東蔡明興、蔡明忠陸續將持有「富邦777」的頂樓樓中樓（15、16樓）以及13樓之1，分別以總價3.1億元、每坪單價約135萬元；總價1.25億元、每坪單價約122萬元出售，若以該豪宅當是預售時單價推估獲利可望超過2成。

不過，寬頻房訊表示，目前高總價豪宅買氣未見起色，且價格仍偏向下修正；「富邦777」兩戶遭到法拍的豪宅均為毛坯屋狀況，加上當初債務人買下後將兩戶打通，兩戶之間無隔間牆僅以矽酸鈣板簡易隔間，將是投資人決定是否出手的最大關鍵。