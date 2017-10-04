「文華苑」又有租金揭露紀錄 40萬成入住門檻

2017-10-04 14:23

〔記者徐義平／台北報導〕近年來交易頻繁的松山區指標豪宅「文華苑」又有最新租金實價紀錄，揭露13樓月租金40萬，進一步翻開該豪宅租金揭露紀錄，累積有6筆，月租金40~52萬元。專營豪宅租賃的業者指出，40萬月租金是承租該豪宅的基本門檻，租戶多是企業主以及外商為主。

根據內政部實價網最新揭露紀錄，8月，揭露該豪宅13樓其中一戶月租金40萬元，坪數約270.89坪，拆算每月每坪租金單價約1477元，另有承租3個車位（約33.96坪），每個車位租金1萬元。

進一步找出13樓的買賣實價揭露紀錄，預售時，以總價3.8億餘元買進，每坪實價約133萬元，推估租金收益率僅1.33%，比房貸利率還要低。

豪宅租金收益率低過房貸利率

香港商匯泓不動產台灣分公司副總吳懿倫指出，該豪宅除每月13萬的管理費、每年近160萬元外，每戶每年還要負擔近200萬的持有稅，加上近期傳出該豪宅管理費可能會調漲，倘若又有房貸要繳，對於豪宅置產屋主來說，都是種負擔，因此，透過出租多少可以貼補一些。

瑞普萊坊市場研究部副總監黃舒衛表示，「文華苑」以飯店式管理吸引富豪入住，若以13樓來看，年租金480萬元，若加計管理費，一年租屋成本600餘萬元便能入住4~5億元的豪宅，還不用負擔每月過百萬的房貸，基本上有企業主會願意首選承租豪宅。